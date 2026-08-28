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Украинский фронт, главное за сутки: Киев опять под ударом, до Дружковки — полтора километра

Украинский фронт, главное за сутки: Киев опять под ударом, до Дружковки — полтора километра

    1646-й день спецоперации. Пять ракет за ночь по «Запорожстали», украинская металлургия планомерно уничтожается Гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, освободили село Шевченковское в Запорожской области.

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Комментарии
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Элина Смирнова
&quot;И так и само так &quot;... 👏
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1 м.