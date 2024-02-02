Президент Украины приветствовал решение ЕС о выделении стране 50 млрд евро

Киев, 1 февраля /Синьхуа/ - В четверг украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети X /ранее -- "Твиттер"/ приветствовал принятие Европейским советом новой программы помощи Украине Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах.
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