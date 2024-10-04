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Гороскоп

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Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный гороскоп красоты за 7 - 13 октября

Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный гороскоп красоты за 7 - 13 октября

Похоже, активная жизнь, которую вы вели в последнее время, вас несколько утомила. И если вы не хотите, чтобы усталость сказалась на внешнем виде, на ближайшие семь дней отмените парочку встреч и откажитесь от приглашений на шумные мероприятия.

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