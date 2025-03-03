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Экс-посол США Фриман: отношения Зеленского с Трампом восстановлению не поддаются

Экс-посол США Фриман: отношения Зеленского с Трампом восстановлению не поддаются

Бывший посол США в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах в Китае и Таиланде Чарльз Фриман выразил сомнение в возможности восстановления доверительных отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после их публичного конфликта в Белом доме.

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