Смертельное сближение: над Курском столкнулись два новейших истребителя Су-35С

В Курской области столкнулись два многофункциональных истребителя Су-35С.Инцидент произошел вечером 7 сентября, и детали происшествия пока официально не подтверждены.
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