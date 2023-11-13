Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Хромых, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 5-й этап «Волжский пируэт» Самара Расписание соревнований 15 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 16:30 Пары, КМС, короткая программа 18:40 16 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 12:15 Пары, КМС, произвольная программа 14:30 Девушки, КМС, короткая программа 16:40 Юноши, КМС, короткая программа 19:15 17 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 11:45 Юноши, КМС, произвольная программа 14:40 18 ноября, суббота Мужчины, короткая программа 13:00 Женщины, короткая программа 14:45 Танцы на льду, ритм-танец 16:30 19 ноября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 12:30 Женщины, произвольная программа 14:30 Танцы на льду, произвольный танец 16:30 Предварительный состав участников Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.
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