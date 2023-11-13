НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Все правильно сказал.Член совета FA на...
  • Уфимцев я
    Судите по поступкам, не по словам... Все это напоминает старинную русскую сказку, про лисицу и зайчика, который пусти...Авраам Грант: «По...
  • Иван
    Не для спора. Я не о войне. В 2014-15 для Крыма перекрыли воду по каналу. Очень скоро нашли выход, вода была. Перекры...Авраам Грант: «По...

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Хромых, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 5-й этап «Волжский пируэт» Самара Расписание соревнований 15 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 16:30 Пары, КМС, короткая программа 18:40 16 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 12:15 Пары, КМС, произвольная программа 14:30 Девушки, КМС, короткая программа 16:40 Юноши, КМС, короткая программа 19:15 17 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 11:45 Юноши, КМС, произвольная программа 14:40 18 ноября, суббота Мужчины, короткая программа 13:00 Женщины, короткая программа 14:45 Танцы на льду, ритм-танец 16:30 19 ноября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 12:30 Женщины, произвольная программа 14:30 Танцы на льду, произвольный танец 16:30 Предварительный состав участников Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх