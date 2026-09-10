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SUSANIN

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Советское панно на Карла Маркса в Ижевске отреставрируют в 2027 году

Советское панно на Карла Маркса в Ижевске отреставрируют в 2027 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2027 году планируют начать реставрацию панно «Телеграф на службе человека» на доме №206В по улице Карла Маркса.

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