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Регионы России

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Командующий CENTCOM вылетел в Саудовскую Аравию из-за наступления хуситов

Командующий CENTCOM вылетел в Саудовскую Аравию из-за наступления хуситов

Командующий Центральным командованием вооружённых сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер, срочно вылетел в Саудовскую Аравию для проведения экстренных координационных встреч на фоне успешного наступления йеменских хуситов в районе Красного моря.

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