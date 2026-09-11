Командующий CENTCOM вылетел в Саудовскую Аравию из-за наступления хуситов

Командующий Центральным командованием вооружённых сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер, срочно вылетел в Саудовскую Аравию для проведения экстренных координационных встреч на фоне успешного наступления йеменских хуситов в районе Красного моря.
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