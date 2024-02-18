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Прорыв со столбом белого пара случился на воздушной теплотрассе в Кемерове

Прорыв со столбом белого пара случился на воздушной теплотрассе в Кемерове

Надземные трубы отопления повредились в Кемерове днем 18 февраля, на данный момент аварию устранили.В первой половине дня 18 февраля в кемеровских соцсетях появились фотографии, на которых испаряется белый пар в месте прокладки труб около перекрёстка Кузнецкого и улицы Красноармейской недалеко от Российского экономического университета имени Плеханова.

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