Прорыв со столбом белого пара случился на воздушной теплотрассе в Кемерове

Надземные трубы отопления повредились в Кемерове днем 18 февраля, на данный момент аварию устранили.В первой половине дня 18 февраля в кемеровских соцсетях появились фотографии, на которых испаряется белый пар в месте прокладки труб около перекрёстка Кузнецкого и улицы Красноармейской недалеко от Российского экономического университета имени Плеханова.