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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство.

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