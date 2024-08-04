Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство.
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