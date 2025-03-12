Объявлены победители конкурса «Столица финансовой культуры»

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» 12 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей первого Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры».
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