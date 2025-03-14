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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой». Он продлил серию игр с очками до 7 – 5+5 на отрезке

Форвард «Рейнджерс» ассистировал Брэйдену Шнайдеру в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 ОТ).

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