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ИА Регнум

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Эндокринолог Поляков рассказал, как пережить недостаток солнца осенью

Эндокринолог Поляков рассказал, как пережить недостаток солнца осенью

Компенсировать нехватку солнечного света осенью помогает прием витамина D. Об этом в пятницу, 18 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

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