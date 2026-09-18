Эндокринолог Поляков рассказал, как пережить недостаток солнца осенью

Компенсировать нехватку солнечного света осенью помогает прием витамина D. Об этом в пятницу, 18 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Эксперт Бондарь р...
- ИЩ Эксперт Муртазин ...
- ИЩ Прокурор запросил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым