В Хабаровске арестовали москвича по делу о смертельном избиении

В результате инцидента в гостиничном номере по улице Суворова, произошедшего 21 февраля, суд в Хабаровске постановил заключить под стражу москвича, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, согласно части 4 статьи 111 УК РФ.