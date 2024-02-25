В Хабаровске арестовали москвича по делу о смертельном избиении

В результате инцидента в гостиничном номере по улице Суворова, произошедшего 21 февраля, суд в Хабаровске постановил заключить под стражу москвича, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, согласно части 4 статьи 111 УК РФ.
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