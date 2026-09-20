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Редкий компьютер Apple-1 с автографом Возняка и письмом Джобса продадут на аукционе с оценкой до $800 000

Редкий компьютер Apple-1 с автографом Возняка и письмом Джобса продадут на аукционе с оценкой до $800 000

Один из первых компьютеров Apple — Apple-I, известный как «Хетфилд», — снова выставят на аукцион.

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