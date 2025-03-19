Николай БОЛЬШАКОВ В День венгерской революции 1848 года премьер-министр Виктор Орбан обратился к руководству Евросоюза, выдвинув 12 жёстких требований, причём все они идут вразрез с общей европейской политикой.
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