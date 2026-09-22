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Запасливые охотники без лицензии превратили дом в склад боеприпасов в Крыму

Запасливые охотники без лицензии превратили дом в склад боеприпасов в Крыму

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов В Крыму задержали отца и сына, которые хранили дома боеприпасы. Выяснилось, что ранее они были охотниками, а когда лишились лицензии, сдали только оружие, а остальное оставили у себя.

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