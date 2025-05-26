JCSM: высокое качество мышц снижает риск ухудшения памяти

Ученые из школы здравоохранения и спортивных наук Университета Досися (Япония) установили, что саркопения — возрастное снижение массы и функции скелетных мышц — может быть связана с повышенным риском развития деменции.
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