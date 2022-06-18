Китайская газета объяснила, зачем КНР третий авианосец

Третий по счету китайский авианосец «Фуцзянь» (назван так в честь одной из провинций), который был в пятницу спущен на воду, призван решить сразу несколько стратегических задач, связанных с национальной безопасностью, пишет газета China daily.
Третий по счету китайский авианосец «Фуцзянь» (назван так в честь одной из провинций), который был в пятницу спущен на воду, призван решить сразу несколько стратегических задач, связанных с национальной безопасностью, пишет газета China daily.
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