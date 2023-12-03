«Госсекретарь, изменивший дипломатию»: умер Генри Киссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Издание Foreign Policy называло его «колоссом мировой сцены», а New York Times писала, что он — самый влиятельный госсекретарь США после Второй мировой войны.
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