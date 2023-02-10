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Жена Уэстбрука отреагировала на слова журналиста ESPN, который сравнил баскетболиста с вампиром

Нина Уэстбрук, жена разыгрывающего «Юты» Расселла Уэстбрука, отреагировала на слова журналиста ESPN Дэйва Макменамина, который сравнил MVP НБА 2017 года с вампиром.

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