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Крымская газета

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В Крыму увеличат количество сотовых вышек связи на генераторах и установят стационарные телефоны для экстренных вызовов

В Крыму увеличат количество сотовых вышек связи на генераторах и установят стационарные телефоны для экстренных вызовов

В Крыму появятся «Точки вызова экстренных служб» в районах с нестабильной сотовой связью. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

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