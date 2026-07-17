В Крыму увеличат количество сотовых вышек связи на генераторах и установят стационарные телефоны для экстренных вызовов

В Крыму появятся «Точки вызова экстренных служб» в районах с нестабильной сотовой связью. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.