Военное обозрение

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«Война разыграется вопреки интересам Франции и России». Как Лондон стравил русских и французов

«Война разыграется вопреки интересам Франции и России». Как Лондон стравил русских и французов

Переправа наполеоновской армии через Неман. Неизвестный художник Причины конфликта У России и Франции не было военно-стратегических, территориальных, экономических или династических споров, из-за которых обычно начинались войны.

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