Романов день отмечают 10 декабря 2023 года: как на Руси избавлялись от печалей и недугов Ксения Кирпик Согласно народному календарю, 10 декабря отмечается Романов день, посвященный памяти святого Романа Антиохийского.
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