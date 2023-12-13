Диетолог рассказала о пользе тыквы для иммунитета и красоты

Тыква — это очень полезный овощ, в состав которого входит большое количество витаминов и минералов. Ее употребление, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, рассказала «Известиям» 13 декабря врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
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