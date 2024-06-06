ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему многие мужчины так мечтают о наследнике? Девочек отвергают ещё до их рождения

Почему многие мужчины так мечтают о наследнике? Девочек отвергают ещё до их рождения

  Кто из них лучше?   "Они так хотят наследника, будто они там замок в наследство хотят оставить, а по факту впятером в однушке живут" - из интернетов Почему многие мужчины так мечтают о сыне? Не просто о ребёнке, а чтоб непременно мальчик? Явление это массовое и интернациональное.

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Комментарии
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Майя Maja
Статистика вот неумолима. В РФ девочек сегодня от 20 до30 лет почти на 1/4 меньше чем мальчиков. Итак демографический провал, а тут еще и такое... Делайте выводы.
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6 час.
Элина Морозова
Дяденьки ни статистики не знают, ни выводов делать не умеют.
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5 час.
Майя Maja
А зачем?)). Они уже вышли в тираж по всем показателям. Только бубнить их удел))
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3 час.

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