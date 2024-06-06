Почему многие мужчины так мечтают о наследнике? Девочек отвергают ещё до их рождения

Кто из них лучше? "Они так хотят наследника, будто они там замок в наследство хотят оставить, а по факту впятером в однушке живут" - из интернетов Почему многие мужчины так мечтают о сыне? Не просто о ребёнке, а чтоб непременно мальчик? Явление это массовое и интернациональное.
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