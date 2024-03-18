Статья Си Цзиньпина о революционных самопреобразованиях КПК будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 марта /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина "О сохранении трезвости и настойчивости в разрешении стоящих перед крупнейшей партией специфических трудных задач и доведении великих революционных самопреобразований КПК до конца" будет опубликована в субботу.