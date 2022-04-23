Вероника Жилина исполнила каскад из 11 прыжков на тренировке

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила каскад из 11 прыжков и 8 ойлеров на тренировке. Одним из исполненных в каскаде элементов стал четверной сальхов.
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