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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность стабильного уровня занятости среди выпускников вузов

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в среду призвал приложить усилия для расширения возможностей трудоустройства и предпринимательства среди выпускников вузов и других категорий молодежи, чтобы удержать уровень молодежной занятости в стране на стабильном уровне.

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