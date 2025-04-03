Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность стабильного уровня занятости среди выпускников вузов

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в среду призвал приложить усилия для расширения возможностей трудоустройства и предпринимательства среди выпускников вузов и других категорий молодежи, чтобы удержать уровень молодежной занятости в стране на стабильном уровне.