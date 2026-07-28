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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Оздоев: «В РПЛ хорошее судейство – ему уделяют много внимания, а надо больше играть в футбол. Нужно делать акцент на том, как повысить уровень игры»

Полузащитник « Краснодара » Магомед Оздоев ответил на вопрос, изменилась ли РПЛ за время его выступлений за греческий ПАОК.

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