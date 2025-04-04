Политолог Худолей: Россия и Финляндия могут восстановить отношения

У России и Финляндии есть шанс на восстановление прежних двусторонних отношений. Такое мнение 4 апреля выразил заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Константин Худолей.
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