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Царьград

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Алексей Мелёхин рассказал о рисках ночной работы для здоровья

Алексей Мелёхин рассказал о рисках ночной работы для здоровья

Кандидат психологических наук Алексей Мелёхин обсудил в интервью риски работы в ночные смены. Он отметил, что нарушение циркадных ритмов вызывает усталость, когнитивные нарушения и сердечно-сосудистые проблемы.

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