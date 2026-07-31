Алексей Мелёхин рассказал о рисках ночной работы для здоровья

Кандидат психологических наук Алексей Мелёхин обсудил в интервью риски работы в ночные смены. Он отметил, что нарушение циркадных ритмов вызывает усталость, когнитивные нарушения и сердечно-сосудистые проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии