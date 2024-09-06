В Минздраве оценили возможность введения допмер из-за осеннего подъема COVID-19

Политика как она есть

Введения дополнительны мер перед осенним подъемом заболеваемости COVID-19 не требуется. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитирует ТАСС.