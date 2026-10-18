Евросоюз разрабатывает сценарий введения последних санкций против России перед президентскими выборами во Франции, которые состоятся весной 2027 года.
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