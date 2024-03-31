Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

Российские специалисты нашли в трофейных FPV-дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) аккумуляторы, применяемые Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в марсианской программе.
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