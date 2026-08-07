В Барнауле желание предупреждать работодателя об увольнении зависит от уровня зарплаты

И удержать от ухода гораздо проще сотрудников с высоким доходом В Барнауле 75% трудоустроенных жителей, заранее сообщают работодателю о своем намерении, когда хотят уволиться, а 25% сотрудников извещают начальство непосредственно в момент подачи заявления, сообщает SuperJob.