Братчане задумались о переезде из-за дифтарифа на электроэнергию

В администрации Братска за несколько дней собрали сотни актов сверки по электропотреблению. Их анализ показывает, что жители с электроотоплением, проживающие в этом районе, не укладываются в предложенную норму в 3,9 тысячи кВт*час.
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