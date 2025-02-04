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Военное обозрение

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МИД РФ: Сейчас важно, не где именно будут проходить переговоры по Украине, а с кем и о чём можно говорить и договариваться

МИД РФ: Сейчас важно, не где именно будут проходить переговоры по Украине, а с кем и о чём можно говорить и договариваться

В Киеве не с кем говорить, вся верхушка киевской хунты нелегитимна.

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