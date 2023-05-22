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Генерал ФСБ Михайлов: Буданов — идиот, раз хвалится тем, о чем другие помалкивают

Генерал ФСБ Михайлов: Буданов — идиот, раз хвалится тем, о чем другие помалкивают

Разобраться с начальником ГУР можно и нужно. Когда других проблем не останется Вера Жердева На фото: глава украинской военной разведки Кирилл Буданов (Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Михайлов Дмитрий Аграновский ООН выступает против любых терактов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в связи с высказыванием главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, подтвердившего причастность Киева к терактам против россиян.

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