Диетолог предупредила, что регулярное употребление пельменей может привести к ожирению

Пельмени, которые продаются в магазинах, относятся к ультрапереработанной пище.Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы предупредила, что ежедневное употребление пельменей, особенно купленных в магазине полуфабрикатов, может привести к набору веса и развитию ожирения.