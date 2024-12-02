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Завершился 17-й тур чемпионата России по футболу

Завершился 17-й тур чемпионата России по футболу

В последнем матче «Динамо» в Грозном сыграло вничью с местным «Ахматом» — 1:1. Самое любопытное в этой встрече произошло в концовке: когда москвичи ушли от поражения в компенсированное время, а автором спасительного гола стал вратарь «Динамо» Игорь ЛещукВ понедельник, 2 декабря, московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

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