Турция выразила желание провести встречу президентов России и США

Переговоры могут пройти после визита Трампа в Саудовскую Аравию Турция готова к проведению встречи лидеров России и Соединенных Штатов на своей территории при согласии сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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