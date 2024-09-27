Выпущены градостроительные планы земельных участков для возведения частных домов в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах возведут частные дома. Пять градостроительных планов земельных участков общей площадью 0,62 гектара оформил столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).
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