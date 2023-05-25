Названы домашние животные, доступные для людей с аллергией

Издание MEN TODAY выяснило, от каких домашних любимцев у аллергиков не возникнут проблемы. Лучшим выбором станут шиншиллы, ведь они не линяют, а количество потовых и сальных железы у них заметно ниже, чем у остальных грызунов.
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