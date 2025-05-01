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Трамп: более ста стран обсуждают возможность торговых соглашений с США

Трамп: более ста стран обсуждают возможность торговых соглашений с США

Более ста стран обсуждают возможность заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала NewsNation американский президент Дональд Трамп.

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