Как сделать самые тонкие блины. Рецепт подойдет для любой начинки

EV

Evgeni Velesik

Как говорит Василий Емельяненко, муку просеивать необязательно! Так как насыщение кислородом - это миф! Второе, смешивать кефир и молоко - это нонсенс! А где в этом рецепте крахмал или пищевая сода? Если вы готовите на кефире с добавлением кипячёной воды, то сода будет реагировать. Если на молоке с добавлением кипячёной воды в равных пропорциях (250 мл. Х 250 мл. + 10 ст.ложек с горкой муки) добавьте соду и несколько капель яблочного уксуса!