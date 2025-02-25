Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как сделать самые тонкие блины. Рецепт подойдет для любой начинки

Как сделать самые тонкие блины. Рецепт подойдет для любой начинки

Идеальные блины готовятся с легкостью, а их тесто выходит настолько универсальным, что подходит для любых начинок.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Как говорит Василий Емельяненко, муку просеивать необязательно! Так как насыщение кислородом - это миф! Второе, смешивать кефир и молоко - это нонсенс! А где в этом рецепте крахмал или пищевая сода? Если вы готовите на кефире с добавлением кипячёной воды, то сода будет реагировать. Если на молоке с добавлением кипячёной воды в равных пропорциях (250 мл. Х 250 мл. + 10 ст.ложек с горкой муки) добавьте соду и несколько капель яблочного уксуса!
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17 час.
Эльфено4ек Чумазикова
Берем любую готовую смесь для блинов - Пудов, Селяночка и тд, все нормальные проверено опытным путем😆, на 500 гр смеси 500 мл кипятка, 500 мл молока, смешиваем молоко с кипятком, добавляем порциями смесь, венчиком взбиваем до полного растворения комочков, добавляем 50 мл растительного масла. Блинную сковороду разогреваем, в первый раз смазываем маслом, после жарим блины уже без него на огне чуть сильнее среднего, масла в тесте хватит чтоб не прилипали - 60-70 сек с одной стороны, 40-50 со второй, Приятного аппетита!
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14 час.
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