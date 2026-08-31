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Адриан Волков и «Прерванное обручение»: история художника и картины

Адриан Волков и «Прерванное обручение»: история художника и картины

31 августа — день рождения художника Адриана Волкова, родившегося в 1827 году. Третьяковская галерея к этой дате рассказала о его пути от Академии художеств до преподавания и подробно разобрала картину «Прерванное обручение» из своего собрания.

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