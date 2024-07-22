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Княгиня Монако Шарлен явилась на гала-вечер Красного Креста с мужем

Княгиня Шарлен и князь Альбер II посетили 75-й ежегодный гала-вечер Красного Креста, сообщает WWD. Для этого мероприятия княгиня выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами, дополненное золотой цепью и сумочкой Louis Vuitton.

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