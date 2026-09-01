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Новости Тамбова

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В Тамбовской области с прилавков изъяли 14 партий некачественной рыбной продукции

В Тамбовской области с прилавков изъяли 14 партий некачественной рыбной продукции

В Тамбовской области за первое полугодие Роспотребнадзор исследовал 193 пробы рыбной продукции. Из них 58 проб проверили по санитарно-химическим показателям, 49 – по физико-химическим, включая 13 исследований на фальсификацию, 28 – на паразитологические показатели, 56 проб – на микробиологические показатели (в том числе 46 – на патогенные микроорганизмы), а также 2 пробы были исследованы на содержание радиоактивных веществ.

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