Маск призвал арестовать в ответ тех, кто угрожает репрессиями Карлсону

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу угроз со стороны американских политических элит в адрес журналиста Такера Карлсона, недавно прилетевшего в Москву, призвав арестовать их в ответ.
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